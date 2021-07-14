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البريمو: فرصة الأهلي أكبر في حسم المباراة والتتويج باللقب العاشر لدوري الأبطال الإفريقي

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد علي محمد علي المعلق الرياضي بقنوات Bien Sports أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والذي سيواجه النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل ، لا يعيش أفضل فتراته الآن .

وأضاف علي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : فريق كايزر تشيفز يتواجد في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي هذا الموسم ، وليس في أفضل حالاته ، لذلك أرى أن فرصة الأهلي أكبر في حسم المباراة والتتويج باللقب العاشر لدوري الأبطال الإفريقي .

وتابع علي : الصربي سمير نوركوفيتش أخطر لاعبي الفريق الجنوب إفريقي وهو هداف الفريق ، بالإضافة إلى الزيمبابوي صاحب الخبرات الكبيرة خاما بيليات المتوج باللقب من قبل مع فريق صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك .

موسيماني حقق أهدافه مع الأهلي ولا مبرر للهجوم عليه

وأكد علي محمد علي أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يسير بخطى ثابتة حتى الآن ، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه منذ توليه قيادة القلعة الحمراء .

وقال علي  :موسيماني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك ، ثم التتويج بكأس مصر على حساب طلائع الجيش ، ويقترب من حصد اللقب الإفريقي هذا الموسم وهو ما يجعله على أعتاب تحقيق إنجازاً قارياً جديداً ، وهو الهدف المطلوب داخل منظومة النادي الأهلي .

واختتم علي : لا أجد سبباً رئيسياً في الهجوم الغير مبرر من بعض الجمهور على الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني ، فهو ناجح حتى الآن في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ قدومه إلى تدريب الفريق .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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