الدوري الأميركي للمحترفين: جراحة لنجم كليبرز لينارد تبعده عن المنافسات

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لوس انجليس : أعلن لوس أنجليس كليبرز الثلاثاء أن نجمه كواهي لينارد خضع لعملية جراحية في أربطة ركبته الممزقة، من دون تحديد مهلة لعودته إلى ملاعب كرة السلة.

وغاب لينارد (30 عاماً) عن المباريات الثماني الاخيرة لفريقه في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما تعرض لاصابة في ركبته اليمنى أمام يوتا جاز خلال المباراة الرابعة من سلسلة الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية الشهر الماضي.

وأشار كليبرز بداية إلى إصابة نجمه بالتواء في الركبة، قبل أن يؤكد في بيان مقتضب الثلاثاء انه أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الأمامي الأيمن، من دون تحديد مهلة لعودة لينارد.

وعادة ما يحتاج هذا النوع من الإصابات لعدة أشهر للتعافي، لذا من المرجح أن يفتقد كليبرز لجهود لينارد خلال القسم الأوّل من منافسات "أن بي آيه" لموسم 2021 2022.

وكان لينارد المتوج بطلاً للدوري مع سان أنتونيو سبيرز وتورونتو رابتورز انضم إلى كليبرز قبل عامين، وانهى الموسم الماضي مع معدل 24,8 نقطة و6,5 متابعات و5,2 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة.