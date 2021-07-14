بيريز في تسريب جديد: رونالدو مغرور.. ومورينيو أحمق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

واصلت مجلة "El Confidencial" الإسبانية، نشر تسجيلات مسربة منسوبة إلى فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وهو يهين رموز النادي الملكي.

ونشرت المجلة أمس الثلاثاء، تسجيلا صوتيا مسربا لبيريز يعود إلى شهر سبتمبر من عام 2006 وهو يتحدث بقسوة عن إيكر كاسياس وراؤول جونزليس بكلمات قاسية..طالع مزيد من التفاصيل من هنا

وعادت المجلة الإسبانية الشهيرة اليوم الأربعاء، لنشر تسجيلات مسربة جديدة لبيريز وهو يهين البرتغاليين كريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو، ولكن تاريخ التسجيلات تلك المرة يعود إلى عام 2012 وليس 2006.

وقال بيريز عن كريستيانو رونالدو: "إنه مجنون، أحمق، ورجل مريض، تعتقد أن هذا الرجل طبيعيا، لكنه ليس طبيعيًا، وإلا فلن يفعل كل الأشياء التي يفعلها.. لماذا تعتقد أنه يفعل هذا الهراء؟".

وأضاف: "خورخي مينديز (وكيل رونالدو)، مورينيو ورونالدو، هؤلاء الرجال يعانون من حالة غرور كبيرة، كلاهما (رونالدو ومورينيو) مدلل ولا يرون الواقع، يريدان فقط كسب الكثير من المال.. مورينيو رجل مختل وأحمق".

ووجه بيريز سهام النقد ايضًا إلى فابيو كوينتراو، وقال: "إنه شخص آخر ليس له رأس، يقود السيارة بدون رخصة، إنه غبي ويسير خلف وكيل أعماله ونصائح رونالدو الذي لا يحب إلا نفسه فقط".

وأرجع بيريز ظهور تلك التسريبات في الوقت الحالي كونه أحد المروجين لمشروع دوري السوبر الأوروبي، كما أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أن محامييه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المجلة الإسبانية.. طالع بيان بيريز كاملا من هنا