هل اقترب سفيان رحيمي من الانتقال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن توجه أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالأهلي للمغرب من أجل مرافقة بعثة الفريق قبل نهائي أفريقيا، وأيضًا التفاوض مع إدارة الرجاء البيضاوي على ضم نجم الفريق سفيان رحيمي.

وأفادت إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن أمير توفيق حرص على السفر من أجل دعم الفريق كحال طارق قنديل وخالد مرتجي إلى جانب التفاوض بشأن صفقة سفيان رحيمي.

وأشارت الإذاعة المغربية، إلى أن أمير توفيق سيحاول خلال تواجده في المغرب إلى حسم المفاوضات مع الرجاء بشأن رحيمي بعد التواصل مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم سفيان رحيمي بالانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لدعم الجانب الهجومي في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يتواجد حاليًا في المغرب من أجل مواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.