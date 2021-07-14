بعثة كايزر تشيفز تتوجه إلى المغرب استعدادًا "لأكبر مباراة في تاريخ النادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يغادر فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي إلى دولة المغرب، صباح اليوم الأربعاء، مصطحبا جميع اللاعبين المسجلين في القائمة الأفريقية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم 17 يوليو الجاري على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، على أن تمتد المباراة للوقت الإضافي في حالة التعادل ثم ركلات الترجيح.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية، فمن المقرر أن تتوجه البعثة إلى المغرب في تمام العاشرة صباحا (بتوقيت جنوب أفريقيا)، على أن تمكث البعثة في المغرب يومين قبل المواجهة النهائية يوم السبت المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن الفريق عاد إلى جوهانسبرج أمس الثلاثاء بعدما خاضوا معسكرا امتد لأسبوع في بولوكوان، استعدادا لأكبر مباراة في تاريخ النادي الممتد منذ 51 عامًا.

ولفتت "كيك أوف" إلى أن الحارس المخضرم إيتوميلينج خون، خاما بيليات، ليبوجانج مانياما، برنارد باركر وسمير نوركوفيتش سيتوجهون مع بعثة الفريق إلى المغرب.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى المغرب مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا للمباراة.. طالع القائمة كاملة من هنا