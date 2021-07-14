شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُطالب كهربا باستغلال "الفرصة الأخيرة" فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بإستغلال الفرصة التى سيحصل عليها الفترة المقبلة والتى بدأت مؤخراً بمنحه فرصة المشاركة لعدة دقائق في أكثر من مباراة خاضها الفريق مؤخراً .

وتحدث موسيماني مع كهربا عن ضرورة إستغلال هذه الفرص والتركيز في الملعب لأن الأمر لن يتحمّل مزيداً من إهدار الفرص والظهور بشكل سيئ.

وأكد المدير الفني للاعب الفريق أن عليه التركيز في الملعب وعدم التفكير في "السويشيال ميديا" لأن مستواه تأثر سلباً وكثيراً بهذه الأمور الخارجة عن المباريات، ويأمل المدير الفني في تحفيز كهربا بالشكل المناسب حتى يقدم اللاعب كل ما لديه من جهود بشكل يعود على الفريق في النهاية.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة كهربا كبديل لكنه ظهر بشكل سيئ وهو ما أثار تساؤلات الجماهير الأهلاوية التى تنتظر من كهربا الكثير والكثير وهو ما أكده موسيماني له.