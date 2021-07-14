الشرقية للدخان: لن ننافس على المركز الأول بالدوري..و اتمنى أن كل المدخنين يشجعونا

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدكتور هاني أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أن نادي الشرقية الدخان مكان لخروج اللاعبين الجيدين للدور الممتاز، كما انهم يمتلكون جماهير كبيرة، متابعًا: "اتمنى أن كل المدخنين يشجعونا".

وأضاف "هاني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيتم تغير أسم النادي بعد الصعود للممتاز لـ"إيسترن كومباني".

وأشار العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان ، إلى أنهم يهتموا بالرياضة كجزء من الشركة، كما انه ليس الكرة هي فقط التي يتمتعون بشكل جيد به، منوهًا إلى أن النادي له ميزانية خاصة ويتم الصرف عليه ماديًا.

وأوضح العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، أنه يأمل في البقاء في منطقة جيدة من جدول الدوري الممتاز البطولة المقبلة، مؤكدًا أن في أول سنه بالدورى لن يتم المنافسة على البطولة أو المركز الأول والثاني، متابعًا: "الرياضة هي الصورة الجيدة للشركة.. وسنستثمر في البنية التحتية ونمتلك رعاية وإعلانات على التشيرت".