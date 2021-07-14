رئيس لجنة الحكام: هدف محمد شريف شهد جدلا بسبب منافسة شريف على لقب الهداف

الشارقة - اميمة ياسر - كشف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عن احتساب 3 أهداف للاعب النادي محمد شريف في مباراة مصر المقاصة في الدوري.

وقال "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدي البلد": لعبة محمد شريف أمام المقاصة ليس لها قانون بقدر ما هو تقدير للحكم محمود عاشور.

وأضاف: الحكم محمود عاشور رأى أن الكرة هدفًا لمحمد شريف وبالفعل قيدنا ذلك"، مشيرًا إلى أن الهدف العكسي يحتسب لو اللاعب تعمد اللعب وبالخطأ سكنت مرماه.

واستقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني إلى حد كبير، على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها مواجهة بطل جنوب أفريقيا، في موقعة النهائي الأفريقي.