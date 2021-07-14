شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مناقشة العرض التركى لـ إمام عاشور بسبب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى الزمالك، مناقشة أى عرض فى الوقت الحالى يخص لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى وتحديداً العرض التركى الذى وصل إلى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأبيض، خاصة إن تركيز اللجنة المكلفة لإدارة النادى يتمثل فى تدعيم الفريق والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون نحو مواصلة مشوار المنافسة على لقب بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق برصيد 61 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهُزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا، إلى جانب أيضًا السعى نحو التتويج ببطولة كأس مصر بعدما نجح الفريق فى التأهل إلى دور قبل النهائى بالكأس حيث سيلاقى الفريق نظيره أسوان فى هذا الدور، يوم 9 من شهر أغسطس المقبل.

وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365"، إن العرض الذى وصل إلى إمام عاشور من الدورى التركى بنظام الاستعارة مع أحقية الشراء النهائى كما إن المقابل المالى لاستعارة اللاعب لا يتناسب مع متطلبات النادى وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية كما إنه لا توجد نية فى فتح الباب أمام أية عروض فى الوقت الحالى داخل قلعة ميت عقبة، لذا يعد الاتجاه داخل القلعة البيضاء يتمثل فى رفض العرض وتأجيل مناقشة أية عروض مع استمرار سياسة الحفاظ على القوام الأساسى للفريق بالموسم الجديد مع تلبية احتياجات ومتطلبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المراكز المختلفة التى يحتاجها الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.

وسيكون الزمالك لديه مباراة أمام الاتحاد السكندرى، عقب انتهاء مباراة غزل المحلة، والمقرر إقامتها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ثم يواجه أسوان، على ستاد بتروسبورت فى منافسات كأس مصر يوم 9 من الشهر نفسه، ومن ثم مباراته أمام الإسماعيلى فى الإسماعيلية، والمحدد لها يوم 12 من الشهر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من المسابقة المحلية.