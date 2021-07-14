شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه طلائع الجيش وديا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم الأربعاء فريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال، نظيره طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى، وديًا، وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

وفرض الجهاز الفني لفريق الكرة بنادى وادي دجلة حظرا إعلاميا شاملا على اللاعبين في الفترة المقبلة، نظرا لحساسية التوقيت ووضع الفريق في جدول ترتيب الدوري محتلا المركز قبل الأخير.

وقرر محمد عبد المنصف مدير الكرة بالنادي وحارس مرمى الفريق توقيع عقوبات مالية على اللاعبين في حالة خرق الحظر الإعلامي والإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام في الفترة المقبل على أن يمتد الحظر لنهاية الموسم.

ويعيش فريق وادي دجلة حالة من النشوة والتحفز قبل مواجهة الفرق الكبرى في الدوري، ويبرهن على ذلك نتائج الغزلان أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، رغم إهدار العديد من النقط أمام فرق الوسط والقاع.

ويلاقي دجلة أولا الأهلى ثم الاتحاد السكندري ثم الزمالك على الترتيب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، والفرق الثلاثة تقبع في المربع الذهبي ما يؤكد تطور مستواها الفني وقدرتها على المنافسة.

ويشعر اللاعبون في دجلة ومعظمهم من الشباب أن مثل هذه المباريات تكون شهادة ميلاد النجومية، بدليل أن الفريق رغم وضعيته السيئة هذا الموسم، إلا أنه أفضل الفرق التي حققت نتائج إيجابية أمام الأندية الكبرى هذا الموسم.