شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع يفتتح سلسلة مبارياته الودية بمواجهة وادى دجلة خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى سلسلة مبارياته الودية خلال فترة توقف الدوري بمواجهة وادى دجلة على ستاد جهاز الرياضة ، وكان الطلائع قد حصل على راحة أسبوع من المران قبل أن يعود للتدريبات الاثنين الماضى، وتقرر أن يخوض الطلائع ستة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الطلائع الودية كالتالى:

14 يوليو..طلائع الجيش مع وادى دجلة فى الخامسة عصراً

15 يوليو..طلائع الجيش مع الانتاج الحربى الخامسة عصراً

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساء

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.