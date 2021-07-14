شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..انطلاق منافسات بطولة العالم للاسكواش بشيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم للاسكواش، التي تستضيفها مدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثاني.

وجاءت مباريات اليوم الأول من البطولة كالتالي:

ـ هانيا الحمامي والصربية جيلينا دوتينا

ـ عمر مسعد و القطري سيد أمجد

ـ محمد الشربيني والأمريكي كريستوفر جوردون

ـ يوسف إبراهيم والانجليزي جيمس ويلستروب

ـ منة حامد والبلجيكية تيني جليس

ـ طارق مؤمن والباكستاني قاسم خان

ـ مروان الشوربجي وهينري لينج لاعب هونج كونج

ـ يوسف سليمان والانجليزي ديكلان جيمس

ـ ميار هاني والفرنسية إيميليا سويني

ـ نور الشربيني والأمريكية هيلي مينديز

ـ سنا إبراهيم والماليزية سيفا سنجاري

ـ ندى عباس وتسز وينج تونج لاعبة هونج كونج

ـ علي فرج والأمريكي فاراز خان

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين فى شهر يوليو الجارى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة هيمنته على الصدارة للشهر التاسع على التوالى، منذ صعوده إلى القمة فى نوفمبر العام الماضى عقب تتويجه ببطولة مصر الدولية وبطولة قطر كلاسيك للإسكواش.

واستمر محمد الشوربجى بالمركز الثانى، واستمرطارق مؤمن فى المركز الثالث، وفى المركز الرابع حافظ النيوزلندى بول كول على مركزه، فيما استقرمروان الشوربجى فى التصنيف الخامس، وواصل كريم عبد الجواد تواجده فى المركز السادس، وفارس الدسوقى فى المركز السابع.

واقتحم مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى صاحب الـ 21 عاماً، قائمة التوب 10، ليستقر فى المركز التاسع بعد تقدمه 3 مراكز بالتصنيف عقب تتويجه مؤخراً ببطولة الأبطال للاسكواش.