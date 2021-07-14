شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: وصول منتخب مصر الأوليمبى للدور الثانى سيكون أمرا رائعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، أن تأهل المنتخب الأوليمبى للدور الثانى سيكون أمرا رائعا في ظل المجموعة القوية التي وقع فيها بتواجد الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وقال فينجادا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "منتخب مصر الأوليمبى يحتاج 7 أيام من أجل التعود على الأجواء والطقس في اليابان، ووصول منتخب مصر الأوليمبى للدور الثانى سيكون أمرا رائعا".

وأضاف فينجادا: "لابد أن تلتزم الأندية بالموافقة على مشاركة لاعبيها مع منتخبات بلدانهم في الأولمبياد، ويجب وضعها في الاجندة الدولية، لأن ليفربول رفض السماح لمحمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصرى".

وأوضح: "منتخب أستراليا جيد ولديه لاعبون محترفون في أوروبا، ونجحت في الوصول للمربع الذهبى مع المنتخب البرتغالى الأولمبى في دورة أتلانتا 1996".

وتابع: "نبدأ في بناء المنتخب الأولمبى الذى يشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولاعبو الأوليمبى سيكونون نواة لمنتخب مصر الأول".

وأضاف المدير الفني لاتحاد الكرة: "من المهم إقامة مسابقة دورى الرديف المكون من لاعبين من أصحاب الـ22 و 23 عاما ومن الممكن السماح لإشراك من 3 أو 4 لاعبين فوق السن من اللاعبين العائدين من الإصابة".

وتابع: "دورى الرديف سينقذ عدد كبير من اللاعبين الذين لا يجدون فرصة في الفريق الأول بأنديتهم، وسيساعد الأندية على رؤية جميع اللاعبين التي لم تحصل على فرصة، خاصة من الشباب بالإضافة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة".

وأوضح: "10% زيادة في ميزانية الفريق الأول كفيلة بتغطية نفقات دورى الرديف، وليس من الضرورى إشراك كل الأندية في حالة موافقة 10 أندية سنبدأ في تنفيذه".

وعن الأهلى ومدربه الجنوب أفريقى قال فينجادا: "موسيماني يسير على خطى مانويل جوزيه وسيصبح أسطورة في النادي الأهلي، وإنه يقترب من اللتويج بدورى أبطال أفريقيا".