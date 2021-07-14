شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطالب معاونيه بـ "تشريح" كايزر تشيفز قبل نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيستو موسيماني جلسات مكثفة مع جهازه المعاون من أجل دراسة الفريق الجنوب أفريقي وطلب موسيماني من معاونيه تقريراً عن فريق صن داونز قبل نهائي أفريقيا ، وتحدث موسيماني مع جهازه المعاون عن ضرورة تجهيز مباريات محلية وأفريقية للمنافس الجنوب أفريقي من أجل دراسته جيداً والفوز عليه في نهائي أفريقيا المرتقب.

ويأمل موسيماني في التعرف على نقاط القوة والضعف في الفريق الجنوب أفريقي الذي يُعد فريق قوي دفاعياً ولديه حارس مرمى على مستوى عالً من الكفاءة.

ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات خاصة مع جهازه المعاون في المغرب من أجل الترتيب لنهائي أفريقيا وكيفية "مذاكرة" الفريق الجنوب أفريقي العنيد.

وطلب بيتسو موسيمانى، تقريراً من جهازه المعاون عن أقدام لاعبى كايزر تشيفز قبل مواجهتهم المرتقبة وأكد موسيمانى لجهازه المعاون رغبته فى معرفة القدم التى يُجيد اللعب بها كل لاعب فى كايزر تشيفز، وكذلك اللاعبون الذين يُجيدون اللعب بكلتا القدمين، لتحديد الطريقة المثلى لمواجهة كل منهم، ولاختيار التشكيل الأساسى للأهلي ، ويهتم موسيمانى بأدق التفاصيل قبل مواجهة بطل جنوب افريقيا المرتقبة، لرغبة الجهاز الفنى فى التتويج باللقب الافريقى للموسم الثانى على التوالى.