شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: أسعى لإقامة دوري الرديف للاعبين تحت 23 عاما لتجهيز المنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، إقامة دورى الرديف في المواسم المقبلة للاعبين تحت الـ23 عاما لتجهيزهم لتدعيم المنتخب الأوليمبى المشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024.

وقال فينجادا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نبدأ في بناء المنتخب الأولمبى الذى يشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024، ولاعبو الأوليمبى سيكونون نواة لمنتخب مصر الأول".

وأضاف المدير الفني لاتحاد الكرة: "من المهم إقامة مسابقة دورى الرديف المكون من لاعبين من أصحاب الـ22 و23 عاما ومن الممكن السماح لإشراك من 3 أو 4 لاعبين فوق السن من اللاعبين العائدين من الإصابة".

وتابع: "دورى الرديف سينقذ عددا كبيرا من اللاعبين الذين لا يجدون فرصة في الفريق الأول بأنديتهم، وسيساعد الأندية على رؤية جميع اللاعبين التي لم تحصل على فرصة، خاصة من الشباب بالإضافة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة".

وأوضح: "10% زيادة في ميزانية الفريق الأول كفيلة بتغطية نفقات دورى الرديف، وليس من الضرورى إشراك كل الأندية في حالة موافقة 10 أندية سنبدأ في تنفيذه".