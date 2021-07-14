فينجادا يتحدث عن راتبه الحقيقي في اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تحدث نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، عن راتبه الحقيقي الذي يتقاضاه من اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، نافيا ما يتردد حول حصوله على 65 ألف دولار شهريا.

وقال فينجادا في ضيافة قناة "أون تايم سبورتس": "أحمد مجاهد طلب من أحد أصدقائي البرتغاليين الاستعانة بخدماتي لتولي مهام المدير الفني للاتحاد، وقادر على النجاح في مهمتي الجديدة لتطوير الكرة المصرية".

وأضاف: "لا أتقاضى 65 ألف دولار كما يتردد، لا أتخذ قراراتي بناء على الأموال".

وأكد: "تستطيعوا أن تسألوا أحمد مجاهد، تحدثنا عن خططي ورؤيتي لتطوير الكرة المصرية، وجدت أن هناك فارق كبير بين المنتخبات وأجيال مختلفة، وضعت في ذهني مع رئيس اتحاد الكرة التعامل مع كل هذه الأمور".

وتابع: "في نهاية تلك الجلسة، تحدثنا عن الراتب ولم يستغرق خمس دقائق وتوصلنا لاتفاق، وبالفعل لا أتقاضى هذا الراتب المذكور، ربما يصل إلى ثُلث المبلغ".

وواصل: "أتفهم ميزانية الاتحاد، ولكني توصلت لاتفاق بشأن الراتب بكل سهولة، غادرت مصر بلا عقد ثم أرسله لي أحمد مجاهد بعد عدة أيام وأبلغته بموافقتي، وتحدثت معه وقلت أنني أشعر بارتياح بالعمل داخل اتحاد الكرة".

وأتم فينجادا قائلا: "لست متواجدا هنا من أجل الأموال، أنا محترف لكني لا أفكر في الأمور المادية، وقبلت العمل لمدة عامين لكني طلبت أن يكون عقدي لمدة عام بجانب عام إضافي، أحب مصر كثيرا".