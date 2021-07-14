سافيولا: برونزية الأهلي في المونديال تؤكد قوية الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خافيير سافيولا، نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الأسبق، أن المجموعة التي أوقعت منتخب بلاده بجوار مصر في أولمبياد طوكيو قوية، مشيرا إلى أن تتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية يؤكد قوة الكرة المصرية.

وقال سافيولا، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أرى أن المجموعة التي تضم مصر والأرجنتين وإسبانيا وأستراليا في الأولمبياد قوية للغاية".

وأضاف: "جميع المنتخبات ستؤدي بكل ما لديها، كرة القدم تظهر لنا العديد من المفاجآت، كل فريق ينزل إلى أرض الملعب ولديه الرغبة في تحقيق الفوز، جميع المشاركين سيبذلون أقصى مجهود لتحقيق نتائج إيجابية".

وأكمل: "أتابع بعض المباريات في الكرة الإفريقية والكرة المصرية بشكل خاص، وأعلم أن مصر تضم لاعبين كبار أصحاب خبرة".

وأتم سافيولا قائلا: "الأهلي تمكن من الفوز على بالميراس البرازيلي ووصل إلى أعلى النتائج في كأس العالم للأندية من خلال حصد برونزية المونديال، وهذا يؤكد قوة الكرة المصرية".