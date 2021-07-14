شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكلف لاعبى الأهلي بمشاهدة مباريات كايزر تشيفز فى طائرة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بلاعبي الأهلي أثناء رحلة السفر إلى المغرب عبر طائرة خاصة استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وطالب موسيماني لاعبيه بمشاهدة طريقة لعب المنافس ومعرفة طريقة لعب كل لاعب في مركزه من نقاط القوة والضعف من أجل التركيز عليها واستغلالها قبل مباراة النهائي الأفريقي يوم السبت المقبل، كما هو المعتاد والعرف الذي يتبعه موسيماني مع لاعبيه قبل المباريات المهمة.

وكلف موسيماني محللي الأداء بتقطيع فيديوهات لأداء كل لاعب في كايزر تشيفز من أجل توزيعه على لاعبي الأهلي بحسب اللاعب الذي يلعب في نفس مركزه داخل الملعب للتعامل معه، ومعرفة طريقته وقت استلام الكرة وأسلوب لعبه.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة الحذر والتركيز في النهائي الأفريقي وعدم الاستهانة بفريق كايزر تشيفز لأنه نجح في التغلب على فرق كبيرة مثل الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي، وحوريا كوناكري الغيني.