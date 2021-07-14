شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يجتمع بمحمدين وإبراهيم حسن فى الاتحاد السكندرى لمناقشة ملف الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد مصيلحى، رئيس نادى الاتحاد السكندري، اجتماعين مساء الثلاثاء في ضوء متابعة فريق الكرة الذي نجح في العودة للمربع الذهبي بعد الفوز في اللقاء الأخير على الإسماعيلي في ملعب الدراويش.

وجاء الاجتماع الأول مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين، بمناسبة تشكيل القطاع، فيما جاء الاجتماع الثاني مع إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي لمناقشة الصفقات المحتملة.

وطلب حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، من جهازه الإدارى الاتفاق على 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف الجارية، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا العام.

وجاء طلب المدير الفني للفريق السكندري من أجل تجهيز العناصر الشابة وإكسابهم حساسية المباريات قبل الدفع بهم في الفترة المقبلة والتي تشهد غيابات عديدة في صفوف زعيم الثغر.

وقرر العميد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد السكندرى، تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل للفريق الأول؛ لتعويض الغيابات التي يعانى منها الفريق مؤخرا والتي وصلت لـ13 لاعبا في آخر مباريات زعيم الثغر.

واللاعبون الخمسة اللذين قرر العميد تصعيدهم هم، أحمد عبدالجواد (إتو) مواليد 2002، ومحمد خالد مواليد 2002، وسعيد مواليد 2003، وعلي خالد مواليد 2001، وأحمد محمد (ببا) مواليد 2001.