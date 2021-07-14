شكرا لقرائتكم خبر عن 13 صورة من رحلة الأهلي إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز فى نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك لقطات وصورا من رحلة الفريق المتجهة إلى المغرب، لخوض نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر مساء السبت المقبل، تضمنت صورا للاعبى الفريق على متن الطائرة ثم وصولهم إلى كازابلانكا.



لاعبو الأهلى قبل النزول من الطائرة

وتوجهت بعثة الأهلى إلى الفندق الذى ستقيم به فى مدينة الدار البيضاء بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، على أن تخلد البعثة الحمراء للراحة وتبدأ التحضير للنهائى الأفريقى بدءا من اليوم الأربعاء.



سامى قمصان

وأعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى قائمة الفريق قبل السفر إلى المغرب عصر الثلاثاء لخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.



أيمن أشرف

حراسة المرمى: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير.



لاعبو الأهلى

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامى ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلى معلول و محمد هانى.

خط الوسط: حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدى أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايى.



































