شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تمساح: ملاعب القسم الثاني لا تصلح للمباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد تمساح، نجم فريق الشرقية للدخان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى الدوري المصري الممتاز عن مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة.
وأضاف تمساح في تصريحات تليفزيونية: "الطموح والسعى نحو التأهل إلى الدوري المصري الممتاز وراء تحقيق فريق الشرقية للدخان الهدف المرجو، كما تحدثت مع لاعبي الفريق لحثهم على ضرورة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة".
وتابع تمساح: "الدوري الممتاز مختلف تماماً عن القسم الثاني، حيث إن الملاعب التى تقام عليها أغلبية المباريات في الممتاز ب لا تصلح تماما".
واختار مسئولو نادى الشرقية للدخان، استاد بتروسبورت لاستضافة مباريات الفريق فى النسخة الجديدة من الدورى الممتاز 2021 -2022.
ومن المقرر أن يخطر مسئولو نادى الشرقية للدخان اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة باختيار الملعب، على أن يتم البدء فى اجراءات الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بإقامة مباريات الفريق على استاد بتروسبورت.