شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد تمساح: ملاعب القسم الثاني لا تصلح للمباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد تمساح، نجم فريق الشرقية للدخان، سعادته البالغة بتأهل الفريق إلى الدوري المصري الممتاز عن مجموعة الصعيد برصيد 59 نقطة.

وأضاف تمساح في تصريحات تليفزيونية: "الطموح والسعى نحو التأهل إلى الدوري المصري الممتاز وراء تحقيق فريق الشرقية للدخان الهدف المرجو، كما تحدثت مع لاعبي الفريق لحثهم على ضرورة الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة".

وتابع تمساح: "الدوري الممتاز مختلف تماماً عن القسم الثاني، حيث إن الملاعب التى تقام عليها أغلبية المباريات في الممتاز ب لا تصلح تماما".