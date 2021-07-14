شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مسلم: الأهلي قادر على التتويج ببطولة أفريقيا والفريق مستقر هجوميا بتواجد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، أن لاعبي الأحمر قادرون على حسم لقب دوري أبطال أفريقيا والتتويج باللقب العاشر أمام كايزر تشيفز في المباراة النهائية.

وقال أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأهلي حامل اللقب واللاعبون لديهم الكثير من الخبرات لحسم المباراة أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وأضاف أن الأهلي في حالة استقرار فني كبير في الفترة الأخيرة، وهناك طموح لدى اللاعبين لتحقيق جميع البطولات المشاركين بها.. وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين للمشاركة بشكل أساسي، مؤكدا أن الفريق مستقر هجوميًا بتواجد محمد شريف.

وأردف أن المباراة صعبة جدا ولن تكون سهلة على اللاعبين وبالأخص فى الدقائق الأولى. وقال أبو مسلم إنه يفضل استمرار أكرم توفيق في الجبهة اليمنى عن محمد هاني نظرا للأداء المميز الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.