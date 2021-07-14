شكرا لقرائتكم خبر عن علاء زهران يعتذر عن إكمال الدورة الانتخابية فى عضوية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم علاء زهران عضو مجلس ادارة اتحاد كرة السلة باعتذار عن اكمال دورته الانتخابية في الاتحاد نظرا لارتباطاته القانونية في دبى ، الفترة المقبلة .

وبالتالي اصبح مجلس الاتحاد بعد اعتذار زهران مكون من رئيس و 7 أعضاء ، وهم مجدى أبو فريخة رئيسا ، ومحمد عبد المطلب نائب للرئيس، وفى العضوية إيهاب محسن، و رحاب الغنام ، و خالد القوصى ، وعمرو مصيلحى ، ومحمد فتحى وحسين البشبيشى .

وفتح اتحاد كرة السلة باب الترشح لانتخابات الجمعية العمومية ، السبت الماضى ، على ان يستمر حتى الجمعة المقبل، في الانتخابات التي تقام يوم 19 أغسطس المقبل .

وتقدم باوراق الترشح حتى الان مجدى أبو فريخة في الرئاسة ، وفي العضوية باقى القائمة ، بالإضافة إلى حمدى المناعى على أن يحل مكان زهران في قائمة أبو فريخة ، بالإضافة على تقدم جاسر رياض .