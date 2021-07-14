شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: الأهلي قادر على الفوز أمام كايزر تشيفز والتتويج باللقب العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر قادر على الفوز أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريق في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا وحسم اللقب فى اللقاء المقرر إقامته السبت المقبل على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

وقال همام في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي تخطى من هو أصعب من كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مثل فريق ماميلودي صن داونز وفريق الترجي الرياضي التونسي، وأرى أن المارد الأحمر قادر على تحقيق اللقب العاشر".

وأعلن موسيمانى قائمة الفريق؛ قبل السفر إلى المغرب عصر الثلاثاء لخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

وضمت قائمة الفريق 28 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي.