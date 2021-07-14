شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: نهائى دورى أبطال أفريقيا ليس مواجهة سهلة للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أن اللاعبين في القلعة الحمراء يجب أن يتعاملوا بمنتهى الجدية أمام كايزر تشيفز في النهائي المرتقب السبت المقبل.

وقال طارق سليمان في تصريحات تليفزيونية: "فريق كايزر تشيفز منظم دفاعيا ويجب احترامه، أما نغمة مواجهة سهلة فهي بعيدة عن أذهان لاعبي الأهلي الآن، أمامهم بطولة سيقاتلنا لتحقيقها".

وتابع: "تحدثت مع الشناوي بعد مباراة بيراميدز وعلمت منه تفاصيل الخطأ وسببه، وبدر بانون تسبب في ارتباك الشناوي أثناء خطأ مباراة بيراميدز".

وغادرت بعثة النادي الأهلي مساء الثلاثاء متوجه إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق للفريق قبل اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويأمل النادي الأهلي في تحقيق اللقب العاشر في تاريخه القاري ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم قبل أشهر الفوزو بالتاسعة على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا يحصل على جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، بينما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار.