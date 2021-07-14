شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: 65 ألف دولار؟ أتقاضى ثلث هذا الرقم.. ولست هنا من أجل المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، أن يكون راتبه مع اتحاد الكرة يصل لـ65 ألف دولار، وأن الأمور المالية لم تأخذ أي وقت في التفاوض مع أحمد مجاهد.

وقال فينجادا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "65 ألف دولار؟! هذا الرقم غير صحيح وبعيد جدا عن راتبى الذى يعد ثلث هذا الرقم، وطلبت إحضار مساعدين لى يمكنهم أيضا مساعدة المدير الفني للمنتخب أو مساعدة الأندية، ولست متواجدا هنا من أجل المال والأمور المالية لم تأخذ وقتا كبيرا في مفاوضاتى مع أحمد مجاهد".

وأضاف: "أحمد مجاهد طلب من أحد أصدقائى البرتغاليين الاستعانة بخدماتى لتولى مهام المدير الفني للاتحاد، وهناك فريق عمل رائع معى وعقدى مع الاتحاد المصرى سنة واحدة قابلة للتجديد، ولكنى وافقت على عقد العامين، ولكن فضلت كتابة عقد عام + عام لأننى أحب الناس هنا ولا يوجد مشاكل في تجديد العقد لاحقا".

وتابع: "لن أتاخر عن تلبية أي أمر من الاتحاد المصرى، وأدعم وأساند حسام البدرى وشوقى غريب المديرين الفنيين للمنتخب الأول والأوليمبى".

وأوضح: "قبلت العمل كمدير فنى لاتحاد الكرة لأنه هذا الاتحاد هو أكبر اتحاد موجود في قارة أفريقيا، وثانيا حبى الشديد لمصر والناس الموجودين هنا لأننى لم أتعرض لأى مشاكل هنا، لذلك تركت مشوار طويل كمدرب من أجل تولى منصب المدير الفني للاتحاد".

وأضاف: "بحكم خبراتى أستطيع تطوير الكرة المصرية واجد حلولا للمشاكل التي تعانى منها الكرة المصرية، وقضيت معظم حياتى كمدير فنى لأندية ومنتخبات وعملت كذلك مع مدربين كبار مثل كيروش".