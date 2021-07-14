شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: الأهلى رفض حضور مساعدين لى.. ولم أندم على إنهاء التعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى نيلو فينجادا، المدير الفني لاتحاد الكرة المصرى، سبب عدم استكمال تعاقده مع النادى الأهلى عام 2009، والهدف الذى يتمنى تحقيقه في الفترة المقبلة.

وقال فينجادا خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تركت الزمالك بعد التتويج بالدورى دون هزيمة موسم 2003 – 2004 رغم الفوز بـ3 بطولات، وتربطنى علاقة كبيرة بكمال درويش والمندوه الحسينى ولكنى رغبت في العودة للبرتغال ولم أتعاقد مع أي نادى بعد الرحيل إلا بعد 6 أشهر، وهم تفهموا وضعى".

وأضاف فينجادا: "قبلت عرض الأهلى وعندما جئت إلى القاهرة كنت طلبت إحضار شخصين كمدربين مساعدين، وبعدما بدأنا نتفاوض طلبوا منى جلب شخص واحد فقط واقترحت تخفيض راتبى وجلب المساعدين ولكن لم نصل لاتفاق بالإضافة إلى وفاة والدى في البرتغال، ففضلت إنهاء التعاقد لأننى أحب أن يكون معى مساعدينى، وهذا سبب عدم إتمام التعاقد".

وأوضح فينجادا: "كانت الأمور على ما يرام والمناخ جيد لتحقيق النجاح مع النادى الأهلى، وجوزيه ساندنى من أجل تدريب الأهلى خلفا له، ولكن قلت لهم أن هناك أسباب أسرية وراء رحيلى وإنهاء التعاقد، وهذا هو قرارى ولم أندم عليه".

وتابع: "سعيد جدا بالعودة مرة أخرى لمصر في مهمة جديدة لصالح اتحاد الكرة والكرة المصرية، مصر هي بلدى الثانى لأن عائلتى نصفها مصري والنصف الآخر برتغالى".

وأوضح: "زرت مصر لأول مرة عام 1994 لمواجهة منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد على، وسعدت بقيادة الزمالك ثم المنتخب الأوليمبى بداية هذه الألفية، ومصر تشهد تطور هائل في البنية التحتية خصوصا على المستوى الرياضى"

وتابع المدير الفن ى لاتحاد الكرة: "مصر كانت محطة رائعة لى وفيها الكثير من الأصدقاء، وأتمنى تطور أداء منتخب مصر خلال الفترة المقبلة".