شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ"تلفزيون الخليج 365": الأهلي يخطط لضم ثنائي أجنبي في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة نجم الإعلام الرياضي أن مسئولي الأهلي يخططون لضم ثنائي أجنبي في الصيف المقبل، مشيرا إلى أن الكونغولي والتر بواليا أول المرشحين للرحيل عن الأهلي وسيخرج للإعارة في الموسم المقبل والأمر شبه محسوم.

قال خلال لايف عبر برنامج "مع شبانة" على تلفزيون الخليج 365 إن الأهلي يملك 5 لاعبين أجانب في قائمته وبدأ التفكير في تسويق جونيور أجايي في الخارج خلال الصيف القادم، وهو متوقف على عدد الصفقات الأجنبية التي سيبرمها سواء في الصيف أو رحيل اليو ديانج للاحتراف الخارجي .

تابع أنه لو وصل اليو ديانج عرض مالي مغري من أوروبا سيرحب الأهلي ببيعه للاستفادة من مقابل بيعه، مؤكدا أنه حال تعاقد الأهلي مع لاعب واحد سيكون على حساب والتر بواليا وسيستمر أجايي ولكن لو تلقى عرضا مغريا بشأن ديانج لن يمانع بيعه.

أضاف أن الأهلي يملك لاعب أجنبي سادس هو اليو بادجي ولكن تم إعارته لأحد أندية الدوري الفرنسي في الصيف الحالي بنية البيع النهائي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعيًا هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضًا أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.