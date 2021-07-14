شكرا لقرائتكم خبر عن خالد متولى يطير إلى السعودية لتولى تدريب حراس مرمى الشعلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير خالد متولى، مدرب حراس الزمالك الأسبق، إلى السعودية من أجل تولى تدريب حراس فريق الشعلة السعودى.

خالد متولى تولى تدريب حراس مرمى عدة أندية سعودية من قبل، منها الفيصلي والشباب والشعلة، وعمل أربع سنوات في دوري المحترفين السعودي.

فى سياق آخر، اقترب يوسف على مهاجم نادى الزمالك مواليد 99، والمعار لصفوف أحد الأندية من العودة لصفوف الفريق الأبيض فى الموسم الكروى المقبل، حيث يعد اللاعب الشاب من المواهب المميزة والمتوقع لها مستقبل مبهر.

وتعاقد نادي الزمالك مع يوسف علي منذ موسمين قادما من نادي الاتصالات مقابل مليون و200 ألف جنيه، حيث نجحت المفاوضات البيضاء فى تخفيض المطالب المالية لنادى اللاعب السابق بعدما حدد ناديه مليونى جنيه لرحيله.

وأصبحت عودة يوسف علي لنادي الزمالك متوقفة على أمر واحد فقط وهو الحصول على موافقة الفرنسي باتريس كارتيرون، الذي سيكون له كلمة الفصل والحسم لتحديد مصير اللاعب مع القلعة البيضاء.