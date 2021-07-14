شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: وافقنا على بيع عبد الله مجدى لبيراميدز بأقل من 15 مليون جنيه لـ"حل الأزمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سراج، مدير التسويق بنادى مصر المقاصة، أن الإدارة وافقت على عرض نادى بيراميدز من أجل الحصول على خدمات عبد الله مجدى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى إن اللاعب تلقى العديد من العروض إلا أن رغبة اللاعب حسمت وجهته.

وأضاف عصام سراج خلال تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" أن القيمة المادية لصفقة بيع عبد الله مجدى أقل بكثير من 15 مليون جنيه، لافتًا إلى إن الإدارة وافقت على بيعه بمبلغ أقل من هذه القيمة، نظرًا لوجود أزمة مالية فى المقاصة وتسعى الإدارة لحل تلك الأزمة قبل عيد الأضحى المبارك.

وتابع مدير تسويق مصر المقاصة أن قيمة عبد الله مجدى سترتفع لـ 15 مليونا وأكثر خلال السنوات المقبلة بعدما يكتسب المزيد من الخبرات ويتألق مع فريقه الجديد بيراميدز، مشيرًا إلى إن اللاعب يبلغ من العمر 24 عامًا ويُجيد اللعب فى مركز صانع اللعب والمهاجم كما يُجيد الواجبات الدفاعية.

وأردف سراج أنه فى الوقت الحالى يتم التواصل مع عمرو بسيونى مدير تعاقدات بيراميدز من أجل إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بشكل رسمى بعدما تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وأنهى مسئولو بيراميدز اتفاقهم مع نظرائهم في المقاصة الخاص بشراء عبد الله مجدي بداية من الموسم المقبل مقابل 3 ملايين ونصف، وأكد مصدر داخل بيراميدز أن ناديه نجح في ضم اللاعب بعد دخول أكثر من نادي آخر في مفاوضات لضمه أبرزها الاتحاد السكندري قبل أن تشهد الساعات الماضية الاتفاق بين بيراميدز والمقاصة على انهاء الصفقة.