شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار لا تفوتك الثلاثاء 13/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها أمس الثلاثاء 13/ 7 / 2021، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى

حددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

سموحة يحصل على توقيع مهاجم اتحاد تطاوين التونسى

أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه حصل على توقيع الغينى أليو سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسى مقابل 140 ألف دولار لتدعيم هجوم الموج الأزرق فى الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق.

سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل السفر إلى المغرب ودخول الفقاعة فور الوصول