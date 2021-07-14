أمين: أحارب من أجل أسوان.. وصدفه أن الأمر مصلحة لنا والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، مصطفى أمين، إن مسؤولي ناديه قد أرسلوا خطابًا لاتحاد الكرة بخصوص مواعيد مبارياتهم المقبلة.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، خلال مداخلة بفضائية أم بي سي:"سنواجه فريق الإنتاج في الدوري يوم 6 ثم الزمالك في الكأس يوم 9 ثم منافسي البنك الأهلي يوم 12 في حين سيخوض الفريق المنافس لي مباراة يوم 6 ثم يواجهني يوم 12".

وأشار أمين، إلى أن طلبهم تأجيل مباراة الزمالك ليحصل فريقه على فترة راحة مماثلة للبنك الأهلي تصادفت مع مصلحة الزمالك، قائلاً:"أحارب لمصلحة فريقي ولكن تصادف وجود مصلحة للزمالك".

وأتم المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، تصريحاته بالتنويه إلى أن ناديه لم يتسلم أي رد من اتحاد الكرة حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي البنك الأهلي نظيره الجونة يوم 6 أغسطس المقبل قبل أن يواجه أسوان يوم 16 في الدوري.