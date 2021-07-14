ماجواير: التدافع في نهائي يورو تسبب في إصابة والدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف المدافع الإنجليزي هاري ماجواير عن إصابة والده بكسر في الضلوع بعدما اقتحم مشجعون بلا تذاكر الحواجز الأمنية في ملعب ويمبلي لحضور نهائي أمم أوروبا 2020.

وقال ماجواير، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "كان والدي حاضرًا في حادثة التدافع، تحدثت معه وأعتقد أنه عانى من إصابات في ضلوعه".

وأضاف: "كان الأمر كان مخيفًا، تحدثت معه وقال لي إنه كان خائفا، ولا أريد أن يتعرض أحد لذلك بسبب مشاهدة مباراة كرة قدم خاصة في مباراة نهائية كبرى".

وتابع: "لقد شاهدت الكثير من مقاطع الفيديو وتحدثت إلى والدي حول هذا الموضوع والعائلة، أعتقد أن والدي ووكيلي هما اللذان عانا أكثر من هذا التدافع".

وأتم قائد مانشستر يونايتد قائلا: "كان الأمر مخيفًا ومحبطًا وآمل أن نتمكن من النظر إلى الوراء والتأكد من عدم حدوثه مرة أخرى".