المقاصة يُعلن بيع لاعبه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد عصام سراج، مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، على أن هناك اتفاق تم مع نادي بيراميدز بشأن بيع عبدالله مجدي لاعب وسط المقاصة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سراج في تصريحات تلفزيونية "بالفعل توصلنا لاتفاق مع بيراميدز بشأن بيع لاعبنا عبدالله مجدي".

وتابع "هو لاعب مميز، يُجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، وكذلك لاعب الوسط المدافع، وهو صغير في السن".

وأكمل "لو كنا نستطيع الانتظار لشهر أو شهرين لكان المقابل المادي للصفقة كبير، لكن الرقم الذي سنحصل عليه مقبول بالنسبة لنا في ظل الظروف الحالية التي يعيشها النادي".

واستمر "نحن حالياً نعاني من أزمة مالية، وهناك التزامات، المقابل المادي أقل من 15 مليون جنيه، ولا يمكن لنا الكشف عن المقابل".

واختتم "لا نمتلك أي عروض تخص باسم مرسي، وبالتالي هو مستمر معنا".