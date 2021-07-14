قنصل مصر بالمغرب: السلطات توفر كل سبل الراحة لبعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمر شعيب قنصل مصر في المغرب، أن السلطات المغربية توفر كل سبل الراحة لبعثة الأهلي، مشيراً إلى أنه لا يوجد حضور جماهيري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شعيب في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة النهار: "بعثة الأهلي وصلت بالسلامة إلى المغرب، وكافة الإجراءات انتهت بسرعة وبتعاون من السلطات المغربية".

وأضاف: "هناك حالة من التناغم بين أعضاء البعثة، وهذا مؤشر جيد للمباراة التي ستكون ممتعة، وظروف الحالة الطبية في البلاد تؤدي لعدم حضور الجماهير".

واختتم قنصل مصر بالمغرب: "الملعب لا يبعد مسافة كبيرة عن مقر إقامة الفريق، والسلطات المغربية توفر كل السبل لتحرك البعثة وهذا يوفر الراحة النفسية".