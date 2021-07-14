مُحدث | جميع صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021

نرصد لكم في هذا الملف المُحدث جميع صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021، على أن يتضمن الملف تفاصيل كل صفقة وقائمة باسماء اللاعبين الراحلين عن حديقة الأمراء.

يُشرف على سوق انتقالات عملاق الدوري الفرنسي، المدير الفني الارجنتين ماوريسيو بوكيتينو، المُستمر في تدريب الفريق رغم الإخفاق القاري بتوديع نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، بالإضافة إلى خسارة لقب الدوري الفرنسي الليج آ أمام ليل.

وتولى ماوريسيو بوكيتينو مسؤولية تدريب باريس سان جيرمان في منتصف موسم 2021/2020 خلفًا للمدرب الالماني توماس توخيل، وسيكون موسم 2022/2021 بمثابة الاختبار الأخير له أمام مالك النادي القطري ناصر الخليفي.

وترددت أنباء في بداية الميركاتو الصيفي 2021 عن إمكانية عودة ماوريسيو بوكيتينو إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتولي تدريب فريقه القديم توتنهام هوتسبير، أو الرحيل إلى الدوري الإسباني لتولي تدريب ريال مدريد، إلا أن تلك الاخبار سرعان ما تلاشت، ليتسلم نونو سانتو تدريب توتنهام، ويعود أنشيلوتي لتدريب الريال.

ويسعى باريس سان جيرمان بقيادة مديره الرياضي ليوناردو للحفاظ على نجومه الرئيسيين أمثال ماركو فيراتي وكيليان مبابي ونيمار دا سيلفا للحفاظ على استقرار الفريق بعد الهزة التي ضربته خلال النصف الثاني من الموسم الماضي على صعيد النتائج.

ويريد ليوناردو أيضًا أن يعوض الصيف المخيب الذي مَر به عام 2020، حيث قام بتسريح 8 لاعبين، في مقدمتهم المدافع المخضرم تياجو سيلفا الفائز فيما بعد بلقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي.

كما رحل الهداف التاريخي للنادي إدينسون كافاني، بالاضافة إلى مغادرة الكاميروني إيريك تشوبو موتينج ولاعب الوسط البلجيكي المميز توماس مونييه والاسباني خيسي رودريجيز والثلاثي الفرنسي لويك مبي وتانجوي نيانزو وعادل عوشيش.

وأجرى النادي 7 صفقات من بينهم حارسين هما «سيرخيو ريكو وأليكسندر ليتيليه»، وضم لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا بالمجان، وحول إعارة المهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي لصفقة دائمة مقابل 56 مليون يورو، واستعار الثلاثي دانيلو بيريرا وأليساندرو فلورينيزي ومويس كين من بورتو وروما وايفرتون – على الترتيب-.

ما هي صفقات باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021؟

افتتح باريس سان جيرمان سوق الانتقالات الصيفية 2021 قبل نهاية شهر يونيو وأثناء كأس أمم أوروبا حين أعلن تعاقده مع لاعب وسط منتخب هولندا جيني فينالدوم بعقد مدته 3 سنوات، بعد منافسة قوية مع برشلونة الذي حاول استغلال انتهاء عقد فينالدوم مع ليفربول للتوقيع معه على طريقة أجويرو وإيريك جارسيا، إلا أن الراتب السنوي المغري الذي عرضته إدارة باريس حسم المفاوضات لصالح رفاق الخليفي.

واستغل باريس الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها نادي انتر ميلان بتقديم عرض لا يُرفض للظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي وصل إلى 60 مليون يورو بالاضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى يحصل عليها الإنتر إذا تألق حكيمي، مع منح اللاعب راتبًا سنويًا 8 ملايين يورو بعد خصم الضرائب.

وتمكنت إدارة باريس سان جيرمان من إقناع بورتو ببيع المدافع الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا نظير 16 مليون يورو بعدما نجح في إثبات نفسه خلال فترة إعارته مع النادي خلال الموسم الماضي 2021/2020.

وعاد باريس لينتصر في معركة جديدة مع الأندية الإنجليزية خلال الميركاتو الصيفي 2021 حين أقنع الاسطورة سيرخيو راموس بالانضمام للفريق بعقد مدته عامين مع خيار التمديد لعام ثالث، بدلاً من الانتقال إلى مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد.

ومن المتوقع مواصلة باريس سان جيرمان لعقد صفقات جديدة خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي الحالي، وستكون أهمها مع الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما الذي انتهى عقده مع ميلان.

التالي جميع صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2021:

1- أشرف حكيمي، قادم من انتر ميلان (60 مليون يورو + 10 مليون إضافات – عقد حتى يونيو 2026)

2- دانيلو بيريرا، قادم من بورتو (16 مليون يورو – عقد حتى يونيو 2025)

3- جيني فينالدوم، قادم من ليفربول (صفقة مجانية – عقد حتى يونيو 2024)

4- سيرخيو راموس، قادم من ريال مدريد (صفقة مجانية – عقد حتى يونيو 2023)

5- جونيور ديانا إبيمبي، قادم من ديجون (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

6- ألفونس آريولا، قادم من فولهام (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

7- جاريسون إنوسنت، قادم من كان (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2023)

8- آرناود كاليمويندو، قادم من لينس (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2024)

9- مارسين بولكا، قادم من شاتورو (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2025)

10- بانديوجو فاديجا، قادم من ستاد بريست (انتهاء إعارة – عقد حتى يونيو 2022)

من هم الراحلون عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021؟

يتصدر اللاعب الفرنسي ذو الأصل المغربي قيس رويز عطيل قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي 2021، حين قرر عدم تمديد تعاقده للالتحاق بفريق برشلونة B على أمل لفت الأنظار والحصول على فرصة مع الفريق الأول ولو في كأس الملك، ووقع قيس صاحب ال18 عامًا، على عقد مدته 3 سنوات مع إدارة النادي الكتالوني بعد انضمامه في صفقة مجانية.

وتحصل باريس سان جيرمان على مبلغ سبعة ملايين يورو للسماح بمغادرة الظهير الأيسر الهولندي الشاب ميتشيل باكير إلى نادي باير ليفركوزن الألماني.

التالي الراحلون عن باريس سان جيرمان في صيف 2021:

1- قيس رويز عطيل، رحل إلى برشلونة ب الاسباني (انتقال حر)

2- ميتشيل باكير، رحل إلى ليفركوزن الالماني (7 مليون يورو)

3- تيرنو بالدي، رحل إلى لوهافر الفرنسي (إعارة)

4- أليساندرو فلورينزي، عاد إلى روما الايطالي (انتهاء إعارة)

5- مويس كين، عاد إلى إيفرتون الانجليزي (انتهاء إعارة)

6- ماكسين كابو، رحل إلى لوزان السويسري (انتقال حر)

*ملحوظة: احتفظ بهذا الملف، وقم بتحديثه بشكل أسبوعي للتعرف على آخر وأحدث صفقات باريس سان جيرمان في صيف 2021.

تابع الكاتب محمود ماهر عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي