البطولة الجزائرية | وهران يتلاعب بوفاق سطيف ويمنح شباب بلوزداد قبلة الحياة

تعرف على نتيجة مباراة وفاق سطيف ومولودية وهران في الجولة 31 بالدوري الجزائري موبيليس، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13 يوليو 2021، والتي أقيمت على ملعب أحمد زبانة بمدينة وهران.

تلاعب فريق مولودية وهران بـ متصدر جدول الترتيب وفاق سطيف بعدما أكتسحه برباعية نظيفة ومنح شباب بلوزداد قبلة الحياة للمنافسة على لقب بطولة الدوري الجزائري.

بهذه النتيجة تراجع وفاق سطيف الى المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة وتجمد رصيده عند النقطة 60 خلف فريق شباب بلوزداد المتصدر بفارق الاهدف بعد فوزه في وقت لاحق أمام أولمبي الشلفي، يذكر ان بلوزداد له مباراة مؤجلة.

في المقابل ثأر فريق مولودية وهران من هزيمته 1-4 أمام وفاق سطيف في لقاء الذهاب بالبطولة الجزائرية المحترفة ورفع رصيده الى النقطة 53 في المركز الرابع بجدول الترتيب بعد ان لعب 31 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 14 مباراة وتعرض لأربع هزائم.

انهى فريق مولودية وهران الشوط الاول متقدماً بهدفين دون رد، افتتح اهداف المباراة اللاعب زوبير مطراني عند الدقيقة 19 بعد ان استغل هفوة فادحة من مدافع سطيف ثم راوغ حارس المرمي ووضع الكرة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة أضاف اللاعب ماهي بن حمو الهدف الثاني لمولودية وهران بعد ان استلم تمريرة داخل منطقة الجزاء ولحظة خروج حارس المرمي وضع الكرة داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني عزز اللاعب زوبير مطراني تقدم مولودية وهران بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه عند الدقيقة 69 بعد ان استغل كرة مرتدة من الدفاع ليسكنها في الشباك بكل أريحية.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة أختتم اللاعب عادل خطاب رباعية مولودية وهران من عرضية أرضية من الجهة اليمنى مستغلا البطء الشديد لخط دفاع وفاق سطيف.

يذكر ان لقاء الذهاب بين وفاق سطيف ومولودية وهران في البطولة الاحترافية قد انتهى بفوز النسور بنتيجة 4-1 في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب 8 مايو 1945 يوم 6 فبراير 2021.