شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني.. ثلاثية زرقاء

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 13-7-2021.

انفرد فريق الهلال بصدارة ترتيب الدوري السوداني إثر فوزه على الشرطة القضارف بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد حليم شداد، ضمن الجولة 23 من المسابقة المحلية.

وانطلقت صافرة بداية مباراة الهلال والشرطة القضارف، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر والسودان، 20:00 بتوقيت السعودية.

وتقدم فريق الهلال بالهدف الأول في الدقيقة (11) من زمن الشوط الأول، عن طريق نصر الدين الشغيل بضربة رأسية قوية بعد عرضية نموذجية من فارس عبد الله.

وضاعف محمد عبد الرحمن غربال النتيجة لصالح الهلال بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة (35)، بعدما تبادل الكرة من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء الشرطة مع أبا ذر، قبل أن يسدد كرة قوية في الشباك، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (2-0).

ووصل غربال للهدف الـ19 في الدوري السوداني هذا الموسم حتى الآن، حيث سجل 18 هدفًا من اللعب المفتوح، وأحرز هدفًا واحدًا من علامة الجزاء.

وتأخرت انطلاقة الشوط الثاني بسبب رفض فريق الشرطة القضارف استكمال المباراة بسبب تواجد مئات المناصرين لفريق الهلال، مع اطلاق الأمن الداخلي للملعب الغاز المسيل للدموع.

وأحرز فريق الهلال الهدف الثالث في الدقيقة (48)، حينما تلاعب أبا ذر بدفاع الشرطة والحارس قبل أن يمرر إلى وليد الشعلة الذي رواغ المدافع مرة أخرى قبل أن يسدد كرة قوية عانقت الشباك.

وحافظ الهلال على تقدمه في الدقائق المتبقية، لتنتهي المباراة بفوز الموج الأزرق على الشرطة القضارف بنتيجة (3-0)، ويرفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السوداني، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه “المريخ”.

في المقابل تجمد رصيد الشرطة القضارف عند 22 نقطة، ويتراجع للمركز الـ11 في جدول الترتيب، ليصبح مهددًا بالدخول إلى منطقة الخطر في حالة تحقيق فريق توتي الانتصار في الجولة الحالية، مع تبقي له مباراة مؤجلة.

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والشرطة القضارف في الدوري السوداني