الامارات | جيرو يقترب من مغادرة تشلسي إلى ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن جيرو يقترب من مغادرة تشلسي إلى ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات مهاجم منتخب فرنسا ونادي تشلسي الإنجليزي لكرة القدم، أوليفييه جيرو، على مشارف توقيع عقد لمدة سنتين مع نادي ميلان الإيطالي كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية عدة أمس. وقالت شبكة «سكاي سبورت» الرياضية: «القضية بدأت تتضح. سيتواجد جيرو في إيطاليا اعتباراً من يوم غد للخضوع للفحص الطبي والتوقيع» على العقد.

وبحسب الصحيفة، فإن جيرو سيتقاضى مبلغاً مقداره ثلاثة ملايين يورو سنوياً على ان يدفع ميلان مليون يورو بدل تعويض انتقال إلى تشلسي. وتابعت الصحيفة «مدرب ميلان ستيفانو بيولي ينتظر قدوم جيرو بفارغ الصبر» لاسيما أن عودة مهاجم الفريق اللومباردي الدولي السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي خضع لعملية جراحية في ركبته في يونيو الماضي إلى الملاعب لاتزال «غير مؤكدة». وتوج جيرو، لاعب مونبلييه وأرسنال الإنجليزي السابق، مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا الموسم الفائت، وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده في كأس أوروبا عندما خرج من الدور ثمن النهائي أمام سويسرا بركلات الترجيح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news