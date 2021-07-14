الامارات | النصر يطلق مشروع «بيانات المواهب» لقياس العلامات الحيوية للاعبين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يطلق مشروع «بيانات المواهب» لقياس العلامات الحيوية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي النصر إطلاق مشروع مركز بيانات المواهب في أكاديمية كرة القدم بالنادي، وذلك بغرض تطوير عمل الأكاديمية بالشكل الذي يخدم اللاعبين الصغار، والاستثمار فيهم على أفضل شكل، بغرض خدمة المنتخبات الوطنية والفريق الأول بالنادي. ويعد مركز بيانات المواهب برنامجاً لقياس العلامات الحيوية في اللاعبين الصغار، ومدى صحة التدريبات التي يحصلون عليها.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم المشرف على المراحل السنية، عادل شاكري، في مقر النادي، بغرض الإعلان عن المشروع الجديد، الذي تم تطبيقه بشكل تجريبي مع فرق أكاديمية النصر الموسم الماضي، قبل أن يتم اعتماده رسمياً من بداية الموسم الجديد.

وقال عادل شاكري: «الهدف هو خدمة المنتخبات الوطنية والفريق الأول بالنادي، لذلك قام العميد بتجربة برنامج (بلي ميكر) الخاص بإحصاءات اللاعبين، والذي يقيس كل شيء عن اللاعب خلال التدريبات أو المباريات، ويهدف مركز بيانات المواهب إلى تأهيل لاعبين مميزين، وهو عبارة عن جهاز صغير يتم وضعه في حذاء اللاعب، ويقرأ المركز من خلال كل البيانات الخاصة باللاعب، ويتم تحليل هذه البيانات بغرض التركيز على أوجه الخلل، ومعرفة كل ما يحتاجه الناشىء».

وأضاف: «يقيس الجهاز أيضاً الوقت الفعلي للتدريب، وهو بالتالي يكون مراقباً من المدربين، لمعرفة الوقت، وبناء على هذه الإحصاءات يكون هناك واقع أمام الأجهزة الفنية للفرق والمسؤولين، للحكم على اللاعب حتى أمام ولي الأمر، الذي قد يطلب هذه البيانات للتأكد من صحة تدريب نجله في النادي، البيانات في حد ذاتها ليست كل شيء، لأنه من المفترض أن يكون معها تحليل صحيح».

وتابع: «الفئة المستهدفة في هذا المشروع هي 40 لاعباً من فريقي 13 و14 سنة بالنادي، إضافة إلى بعض الموهوبين في الفرق الأخرى، وتم اختيار اللاعبين الصغار تحديداً، بسبب القدرة على تصحيح الأخطاء، حيث إن العمر الصغير دائماً ما يكون التعديل فيه أسهل وأسرع، على عكس الفرق الكبرى. ويقيس البرنامج كل شيء خاص باللاعب، ويكشف عن أي قصور، فعلى سبيل المثال كلاعب لا يجيد اللعب بالرجل اليسرى، والتحرك بالشكل المطلوب، وبعد قراءة هذه البيانات يتم تغيير مكان اللاعب في الملعب أو العمل على دعمه بشكل منفرد».

وأكمل عضو مجلس إدارة شركة الكرة: «هناك بعض أولياء الأمور يأتون إلى الأندية من أجل الشكوى، بسبب عدم لعب أبنائهم، ومع البرنامج الجديد ستكون هناك قياسات شاملة للاعب، ومعرفة قوته وانتظامه في التدريبات، وهو ما يكون كافياً للرد على أولياء الأمور أيضاً».

وأكد عادل شاكري، أن النادي ينتظر جدول المسابقات ونظام الموسم الجديد لتحديد بداية الموسم في أكاديمية الكرة التي من المرجح، أن تكون بداية شهر أغسطس المقبل.

• طُبق بشكل تجريبي مع فرق أكاديمية النصر الموسم الماضي، وتم اعتماده رسمياً للموسم الجديد.

• هو عبارة عن جهاز صغير يتم وضعه في الحذاء، ويخزّن كل المعلومات عن تحرك اللاعب ومركزه وأمور كثيرة يتم تحليلها، من أجل تطور أفضل لمستوى اللاعب.

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