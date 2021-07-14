الامارات | بوردو وأنجيه ينجوان من «الهبوط» في فرنسا بقرار «الاستئناف»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوردو وأنجيه ينجوان من «الهبوط» في فرنسا بقرار «الاستئناف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن ناديا بوردو وأنجيه بقاءهما في دوري الدرجة الأولى بعدما منحتهما لجنة الاستئناف التابعة للمديرية الوطنية للرقابة والإدارة الضوء الأخضر بذلك، عقب طعنهما في عقوبة الهبوط إلى الدرجة الثانية بسبب مخالفات مالية. وأعلن الناديان في بيانين منفصلين أنهما سيلعبان في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل بعد كسبهما استئناف عقوبة الهبوط التي فرضتها هيئة الرقابة المالية مطلع الشهر الجاري.

وقال بوردو: «تم إنقاذ النادي! إنه يوم عظيم لبوردو، وسنبدأ الآن في وضع هذا المشروع الرياضي والاقتصادي المصادق عليه هذا المساء»، في إشارة إلى مشروع رجل الأعمال الإسباني - اللوكسمبورغي جيرار لوبيس المرشح لاستلام النادي.

وأوضح لوبيس في بيان صحافي، أول من أمس، أن هذا القرار «مصحوب بإجراءات للسيطرة على جدول رواتب النادي، بالإضافة إلى التزام ببيع اللاعبين قبل أي استحواذ». وأضاف: «قرارات المديرية الوطنية للرقابة والإدارة في ما يتعلق بالرقابة على الأجور وشراء اللاعبين وإعادة بيعهم تتماشى مع نموذج الإدارة السليمة للنادي».

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