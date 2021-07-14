الامارات | رئيس برشلونة يؤكد اقتراب مفاوضات ميسي من النهاية السعيدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة يؤكد اقتراب مفاوضات ميسي من النهاية السعيدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إن المحادثات بين ناديه والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخصوص تجديد عقده، تتقدم بشكل جيد. وأصبح ميسي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات، والذي قضى كل مسيرته الكروية في برشلونة، لاعباً حراً بعد نهاية عقده مع الفريق الكاتالوني بنهاية شهر يونيو الماضي.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في الماضي، لكن التوقعات تشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً سيبقى لاعباً ضمن صفوف برشلونة رغم الأزمات المالية التي يمر بها النادي.

ورغم ذلك فإن برشلونة سيكون عليه أن يخفض رواتبه في حال أراد الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، من أجل منح ميسي العرض الذي ينتظره. وعاد مستقبل ميسي ليفرض نفسه مجدداً، وذلك بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا)، فيما لايزال لابورتا رئيس برشلونة يأمل في الوصول إلى اتفاق.

وقال لابورتا في تصريحات صحافية: «تجديد عقد ميسي يسير بشكل جيد، لا شيء مستحيل». وأضاف: «كل الكاتالونيين وبرشلونة وكاتالونيا وعالم كرة القدم بأسره كان سعيداً، لأن ليو فاز بلقب كوبا أميركا».

وتابع لابورتا: «من المثير رؤية اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم متحمساً لتحقيق لقب مثل هذا، لقد جعلنا جميعاً نبكي من الفرح».

وأوضح: سعيد لعائلة ميسي وللأرجنتين ولبرشلونة الذي أصبح يعرف ولديه معجبون لوجود نجم كبير مثل ليو. وكان ميسي مؤثراً مرة أخرى مع برشلونة في الموسم الماضي، حيث أنهاه هدافاً للدوري الإسباني مسجلاً 38 هدفاً وصنع 12 لزملائه في كل البطولات.

ورغم التكهنات الدائرة حول مستقبله، فإن ميسي نجح في التألق على الساحة الدولية، وقيادة منتخب بلاده للفوز بكوبا أميركا للمرة الأولى منذ عام 1993. وسجل ميسي أربعة أهداف وصنع خمسة لزملائه، ليحقق أول لقب مع منتخب بلاده.

لابورتا:

• «تجديد عقد ميسي يسير بشكل جيد، لا شيء مستحيل».

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