الامارات | 14 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة في بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقطب مضمار لنجفيلد الرملي في المملكة المتحدة عصر اليوم، 14 خيلاً تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. وخصص السباق لمسافة 2000 متر للخيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تصنيف 0ـ55 (تكافؤ ستيكس)، ويعد وجود 14 خيلاً بمراتب متقدمة في تصنيفات السباقات، رقماً قياسياً للخيول العربية الأصيلة تشارك على مضمار لنجفيلد. ويتصدر القائمة «ألوف» لاستيف بلاك ويل، بإشراف المالك نفسه، وقيادة جوشوا بريان، و«كوليماي» لدي تومسون، بإشراف المالك نفسه، وقيادة ايرين كاجنري، و«أيمي» بقيادة مولي فليب و«زين زيبريون» بقيادة شين ليفي لمزرعة زين العربية، بإشراف بيت همرسلاي.

وينافس على اللقب «ران ذا ريسك» لسو هيرود، بإشراف جيمس اوين، وقيادة اليكس شادويك، و«كياك» لايفرمور ريسنج، بإشراف جين هاريس، وقيادة سيرينا بروذرتون، و«سماوات» لاي كانلي، بإشراف بيت همرسلاي، وقيادة باتريك بارلو. وهناك «نورسمان» لكريج كيستر، بإشراف المالك نفسه وقيادة نيل مكان، و«إلياه سيرفينا» لاي كانيلي، وقيادة هيوارد شينج، و«كيركو دو تينيلي» لمستر بلمب بإشراف المالك نفسه، وقيادة ايلي ماكنزي، و«كورك» بقيادة الفارسة لورا كوجلان.

• يتصدر «ألوف» قائمة الخيول المرشحة للقب اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news