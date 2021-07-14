الامارات | 18 مُقيّماً في ورشة عمل تطويرية باتحاد الكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مُقيّماً في ورشة عمل تطويرية باتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الكرة، أول من أمس، في مقره بدبي، ورشة عمل تطويرية لمُقيّمي حكام مختلف المسابقات الكروية المحلية، بمشاركة 18 مُقيّماً.

وتناولت الورشة التي قدمها ريتشارد ميلين، المدير الفني للحكام، عدداً من المحاور، منها دور ومهام عمل المُقيمين في تطوير ورفع مستوى أداء الحكام خلال إدارة المباريات، حيث أكد أن عمل المُقيّم لا يقتصر على متابعة الأداء التحكيمي، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها، بل يمتد إلى تقديم النصائح والإرشادات بطريقة سلسة وإيجابية.

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