الامارات | منتخب السلة الأميركي يتلقى الخسارة الودية الثانية على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة الأميركي يتلقى الخسارة الودية الثانية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُني المنتخب الأميركي لكرة السلة بهزيمة ودية، أول من أمس، أمام أستراليا 83-91، وهي الثانية له توالياً ضمن استعداداته لأولمبياد طوكيو الذي ينطلق في 23 الجاري، حيث يعتبر المرشح الأبرز للفوز بالميدالية الذهبية.

وسبق للمنتخب الأميركي أن تلقى خسارة أولى تاريخية على يد منتخب من القارة الإفريقية السبت في لاس فيغاس أمام نيجيريا 87-90، والرابعة في خمس مباريات للمنتخب الأميركي منذ كأس العالم 2019، حيث حلّ في المركز السابع.

ودخل المنتخب الأميركي مباراته الاستعدادية الثانية من أصل خمس مقررة قبل السفر إلى العاصمة اليابانية للدفاع عن لقبه الأولمبي، على خلفية 54 فوزاً مقابل ثلاث هزائم فقط على صعيد المباريات الودية منذ أن سمح للاعبي دوري المحترفين بالمشاركة الأولمبية عام 1992 في أولمبياد برشلونة مع منتخب «الأحلام» الأول.

وتخلو التشكيلة الأميركية من بعض الأسماء الرنانة على غرار ليبرون جيمس وستيف كوري وكواهي لينارد، إلا أنها تزخر بأسماء نجوم كبار أمثال داميان ليلارد وجايسون تاتوم وكيفن دورانت.

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