الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وكيل

تواصل أحد أندية دوري الخليج العربي مع وكيل لاعبين، لبحث كيفية تسويق لاعبين أجنبيين في صفوفه، لا يرغب في خدماتهما، وباتا يشكلان عبئاً كبيراً على النادي، بسبب تراجع مستواهما الفني، رغم ارتباطه معهما بعقدين ساريين.

بندر

استفاد لاعب فريق العين، الدولي بندر الأحبابي، من استثنائه من الانضمام إلى تحضيرات فريقه في إسبانيا، لمشاركته مع المنتخب في تصفيات المونديال، وواصل اللاعب إجازته الصيفية، حيث وصل إلى روسيا، بعد أن كان بدأ الإجازة في مدينة برشلونة.

بالعربي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي عجمان اقترب رسمياً من التعاقد مع اللاعب التونسي محمد فراس بالعربي، قادماً من النجم الساحلي التونسي، ويتوقع أن يصل اللاعب إلى الإمارات الجمعة المقبل، لإكمال التعاقد.

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