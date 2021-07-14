شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13/ 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 13/ 7 / 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها وصول بعثة النادى الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

غادر ثلاثي الأهلي الشاب مصطفى فوزي ومحمد حسام "ميدو" ومحمد أحمد "بيسو" القاهرة متجهين إلى التشيك من أجل إتمامهم انتقالهم إلى فريق فيسكوف على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية يراود 16 لاعبا من الأهلى أمام كايزر

يواجه النادى الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل، فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في إطار المباراة النهائية في بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

21 يوليو آخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى بتقرير طبى

حددت اللجنة الأولمبية الدولية يوم 21 يوليو الجارى كآخر موعد لاستبدال اللاعبين فى قائمة المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو، على أن يتم تقديم تقرير طبى بحالة اللاعب الذى يتم استبعاده واستبداله بلاعب آخر.

إيريك تراوري يتصدر صفقات الزمالك الصيفية بفرمان كارتيرون

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

سموحة يحصل على توقيع مهاجم اتحاد تطاوين التونسى

أكد فرج عامر رئيس سموحة أنه حصل على توقيع الغينى أليو سيلا مهاجم اتحاد تطاوين التونسى مقابل 140 ألف دولار لتدعيم هجوم الموج الأزرق فى الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل حسام حسن المهاجم الأساسى للفريق.

سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل السفر إلى المغرب ودخول الفقاعة فور الوصول

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سلبية مسحة لاعبي الأهلي والجهاز الفني وأعضاء البعثة بالكامل المتجهة للمغرب بعد عصر اليوم؛ استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا يوم السبت المقبل. مفاجأة .. كارتيرون يفضل تجديد الزمالك لبن شرقي عن ضم رمضان صبحي رغم كثرة الأحاديث عن إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي إلا أن الكواليس داخل القلعة البيضاء، تشهد العديد من المناقشات حول هذا الملف الذي تحدث عنه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عبر تصريحات تليفزيونية خلال الساعات الأخيرة.

اتجاه لإعارة شباب الزمالك فى الموسم الجديد لإكسابهم خبرات الدورى

تتجه النية داخل إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لإعارة عدد من اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فى الموسم الماضى، وذلك من أجل إكسابهم خبرات اللعب في الدورى الممتاز.