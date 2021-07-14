شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شابات الطائرة يهزم صاحب الأرض فى تحديد المراكز ببطولة العالم ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شابات الكرة الطائرة، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، على نظيره البلجيكى صاحب الأرض بنتيجة 2/3، فى أول مشوار تحديد المراكز من التاسع إلى السادس عشر فى بطولة العالم تحت 20 سنة ببلجيكا. ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطائرة المصرى مع بيلاروسيا غدا الأربعاء.

ومن جانبه كشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى، أنه فى حالة الفوز بكلا المباراتين سينافسن على المراكز من التاسع إلى 12 وفى حالة الخسارة سينافسن من الثالث عشر إلى السادس عشر.

واحتل منتخب شابات الكرة الطائرة المركز الأخير فى الدور الأول، حيث تلقى هزيمة من نظيره البولندى بنتيجة 0/3، فى إطار ختام لقاءاته بالدور الأول. وخسر منتخب شابات الطائرة من نظيره الإيطالى فى أولى مواجهاته الجمعة قبل أن يخسر أمام بيلاروسيا بنتيجة 3/2 السبت.

ووصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا الأربعاء الماضى ، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة.

وتضم قائمة المنتخب كلا من:

1- مى محمود فؤاد

2- آية النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- آيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى