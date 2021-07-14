شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 13 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء 13 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: سفر بعثة الأهلي للمغرب ووصولها منذ قليل واعلان قائمة الفريق الأحمر التي ستخوض نهائي افريقيا.

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا لخوض مباراته ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. وتتوجه بعثة الأهلي إلى الفندق الذي ستقيم به في مدينة الدار البيضاء بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بالسفر، على أن تخلد البعثة الحمراء للراحة وتبدأ التحضير للنهائي الإفريقي بدءا من الغد. غادر ثلاثي الأهلي الشاب مصطفى فوزي ومحمد حسام "ميدو" ومحمد أحمد "بيسو" القاهرة متجهين إلى التشيك من أجل إتمامهم انتقالهم إلى فريق فيسكوف على سبيل الإعارة لمدة موسمين. وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات إعارة ثلاثي فريق الشباب أحمد حسام ميدو مدافع ومحمد أحمد "بيسو" صانع ألعاب ومصطفى فوزي مهاجم إلى فريق فيسكوف التشيكي بدءًا من الموسم المقبل. بعثة الأهلى تغادر القاهرة لخوض نهائى أفريقيا فى المغرب غادرت بعثة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، القاهرة منذ قليل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة كايزر تشيفز مساء السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بملعب محمد الخامس بالمغرب.

علم ”الخليج 365” أن نادي نيس الفرنسي وضع محمد شريف نجم النادي الأهلي، ضمن دائرة اهتماماته لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، وتواصل النادي الفرنسي مع أحد وكلاء اللاعبين للاستعلام عن موقف اللاعب قبل تقديم عرض رسمي لإدارة النادي تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأصبح محمد شريف نجم الأهلي هذا الموسم محط اهتمام العديد من الأندية بعدما سبق وتلقى النادي عرضًا رسميًا من جالاتا سراي التركي مقابل ٣ ملايين دولار، لكن النادي أرجأ الرد على أي عرض لارتباطه بنهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق؛ استعدادا للسفر إلى المغرب عصر اليوم لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل.

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن علي معلول، ظهير أيسر الفريق، قد اكتفى بأداء جلسة في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل. وأوضح عبد الحفيظ أن «معلول» اكتفى بأداء جلسة في «الجيم»؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، وفقا لما يحدده الجهاز الفني لبعض اللاعبين، مشيرا إلى أن اللاعب جاهز بدنيا وفنيا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.