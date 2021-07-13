5 قواعد من الكاف بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي بالأشواط الإضافية في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين.

وأوضح "الكاف"، عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، أنه إذا انتهى الوقت الأصلي في الـ 90 دقيقة بالتعادل، فسيتم لعب وقت إضافي مدته 30 دقيقة، ويسمح بتبديل إضافي في الشوطين الثالث والرابع، وإذا لم يكن هناك فائز بعد الوقت الإضافي، فسيتم تنفيذ ركلات الترجيح لتحديد الفائز.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي أنه سيتم السماح بخمسة تبديلات لكل فريق، مع تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وأكد الكاف أنه سيتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد "VAR" في المباراة النهائية.

وكان بعثة النادي الأهلي قد غادرت القاهرة اليوم متوجه إلى الدار البيضاء للدخول في معسكر مغلق للفريق قبل اللقاء المرتقب أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويسعى الأهلي لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه، بعدما حسم قبل أشهر الفوز باللقب التاسع على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

جدير بالذكر أن الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا يحصل على جائزة مالية تقدر بـ2.5 مليون دولار، بينما يحصد الوصيف 1.25 مليون دولار.

يشار إلى مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز ستقام على استاد "مركب محمد الخامس" بمدينة كازابلانكا المغربية، في التاسعة من مساء يوم السبت المقبل.